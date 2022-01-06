На фоне обострившейся в последние дни ситуации в Казахстане работа всех банков в стране будет приостановлена.

Об этом со ссылкой на официального представителя Национального банка Казахстана Олжаса Рамазанова пишет "Интерфакс".

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", - заявил Рамазанов.

По его словам, работа всех банков второго уровня и казахской фондовой биржи приостанавливается с 6 января.

Напомним, "Страна" писала о том, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

Также мы сообщали о том, что утром в четверг, 6 января, в Алматы военные и БТР окружили протестующих на площади, началась перестрелка.

Мы подробно анализировали, что происходит с протестами в Казахстане, и рассказывали, что будет дальше.