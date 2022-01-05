В среду, 5 января, в Казахстане снова начали работать сайты некоторых государственных органов, которые приостановили свою работу на фоне охвативших страну акций протеста.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Указано, что вновь начали работать такие сайты: Министерства здравоохранения, Национального банка, Министерства внутренних дел, президента страны, мэрии Алма-Аты и Нурсултана.

Стоит отметить, что на фоне массовых беспорядков в Алматы ввели режим чрезвычайного положения и отключили интернет и мобильную связь, однако позже интернет вновь появился и в сеть тут же выложили происходящих в городе беспорядков.

Напомним, сейчас в Алматы проходит спецоперация, правительству уже удалось взять под контроль захваченный протестующими аэропорт, но в ходу штурма погибли двое силовиков. Ранее в Алматы протестующие захватили здание Комитета нацбезопасности и разобрали оружие.

Также сообщалось, что акции протеста в Казахстане продолжаются со второго января, протестующих не остановила отставка правительства. За развитием событий в стране "Страна" следит в обновляемом материале.