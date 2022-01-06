В сети опубликовано видео отлета российских миротворцев в охваченный протестами Казахстан. Тем временем в Алматы до полной зачистки еще далеко.

Протестующие (власти теперь называют из не иначе как "банды террористов") собираются на центральной площади. По данным местных СМИ, они окружили две клинические больницы.

Власти заявляют, что "террористы прикрываются мирными жителями, как живыми щитами, что осложняют проведение спецоперации".

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что уже объявлено о начале операции ОДКБ, Россия перебрасывает в Казахстан спецназ ВДВ.

"Страна" следит за тем, что происходит в Казахстане, в обновляемом материале.