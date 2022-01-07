Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с дочерьми и их семьями покинул страну. Его старший брат Болат Назарбаев все еще остается в республике.

Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на источник.

Также казахские журналисты заметили, что официальное название столицы страны Нур-Султан, в официальных сообщениях в последний день-два стало использоваться заметно реже. Вместо него употребляют просто "столица" или "столица Казахстана".

Кроме того издание Orda.kz со ссылкой на источник писало, что в Алматы задержали племянника Назарбаева Самата Абиша, которого за два дня до этого уволили с поста зампредседателя Комитета национальной безопасности республики. Однако позже эту информацию опровергла главред издания.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась", - сказано в ее сообщении.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что Нурсултан Назарбаев официально уходит с поста главы Совета безопасности казахского государства. Этот пост занял сам Токаев.

Во время акций протеста в Казахстане, которые начались еще 2 января с митингов против повышения цен на сжиженный газ, протестующие повалили памятник Назарбаеву. Инцидент произошел в административном центре Алматинской области.

Также сообщалось, что частный самолет, принадлежащий члену семьи Назарбаева, 6 января приземлился в Киргизии. Сам экс-президент еще 5 января сообщил о намерении покинуть республику для лечения.