В Бишкекский аэропорт "Манас" прилетал частный самолет, принадлежащий члену семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которого 5 января отправили в отставку с поста председателя Совета безопасности на фоне протестов.

Киргизское информационное агентство 24.kg со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщило, что самолет Bombardier Global Express приземлился в аэропорту "Манас" примерно в 22:10 по местному времени (в 18:00 по Киеву).

Пресс-служба воздушной гавани позже подтвердила журналистам прибытие из ОАЭ одного частного самолета марки Bombardier.

Накануне в связи с событиями в Казахстане в социальных сетях стала распространяться информация о том, что частный самолет Тимура Кулибаева (зятя Нурсултана Назарбаева) направляется в Киргизию.

В то же время появились данные о том, что в Киргизию летит и самолет дочери Назарбаева - Динары. Однако, вероятно, в Бишкек все же прилетал один борт.

Позже сайт 24.kg написал, что есть официальное подтверждение о том, что самолет марки Bombardier произвел в международном аэропорту "Манас" посадку по заявке.

"Принадлежность воздушного судна неизвестна, он выполнял коммерческий рейс, и кто был пассажиром судна, нам неизвестно, так как в нашу компетенцию это не входит", - заявили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Уже через два часа после посадки, в 00:10 по местному времени (в 20:00 по Киеву) борт вылетел из аэропорта "Манас".

В соцсетях предполагают, что члены семьи Назарбаева выехали из Казахстана наземным транспортом в Киргизию, откуда их и забрал прилетавший из ОАЭ борт.

"Страна" следит за событиями в Казахстане 6 января.

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