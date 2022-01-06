В Министерстве иностранных дел Афганистана призвали всех участников конфликта в Казахстане к мирному урегулированию ситуации путем переговоров.

Об этом сообщает в Twitter спикер МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

"МЭА внимательно следит за ситуацией в Казахстане и, как близкий сосед и государственно-экономический партнер, обеспокоено недавними беспорядками. Мы призываем как правительство, так и протестующих решать проблемы путем переговоров и мирными средствами, и вернуть в страну спокойствие и стабильность", - говорится в сообщении представителя Талибана.

Талибы призвали к мирному урегулированию конфликта в Казахстане. Источник: Twitter

Ранее "Страна" сообщала, что согласно новым данным на 6 января, в Казахстане во время беспорядков погибли восемнадцать силовиков, хотя ранее было известно только о 12 погибших в Алматы.

Также мы рассказывали о заявлении Министерства внутренних дел Казахстана, которое пригрозило ликвидацией тех протестующих, которые окажут вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, мы ведем подробную онлайн-хронику событий в Казахстане, где сейчас идет масштабная зачистка Алматы от протестующих и погромщиков. К вечеру казахские силовики отчитались, что освободили старую резиденцию президента. Также они заявили, что все здания госорганов в Алматы находятся под контролем властей.