В Казахстане продолжается зачистка Алматы от зачинщиков беспорядков, погромов и убийств. Одиночные выстрелы слышны в разных частях города, в том числе на значительном удалении от площади Республики.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Канал ссылается на слова очевидцев, которые свидетельствуют, что звон разбитых стекол и выстрелы с наступлением темноты звучат не только в центре, но и в других частях города, в том числе в спальных районах. По мнению канала, это может свидетельствовать о начале новой волны мародерства.

Между тем информационный портал Tengrinews опубликовал кадры с полицейскими в Алматы, которые осматривают автомобиль, заполненный оружием. Судя по видео, это машина задержанных силовиками погромщиков. Никаких комментариев по поводу авто нет.

При этом Tengrinews со ссылкой на пресс-службу МВД пишет, что в ходе зачистки улиц в Алматы в органы полиции доставлены около двух тысяч человек.

Как писала "Страна", ближе к вечеру 6 января казахские силовики отчитались, что освободили полностью центральную площадь города Алматы, здание акимата (то есть райгосадминистрации) и старую резиденцию президента.

Также мы публиковали кадры, как в Алматы зачинщики беспорядков используют живой щит из пленных военных.