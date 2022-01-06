Сегодня, 6 января, в казахстанском городе Алматы где уже не первый день не прекращаются акции протеста, въезд загорожен кострами и бочками. Также проехать мешают вооруженные люди в балаклавах.

Об этом сообщает РБК.

Въезд в Алматы усложнен тем, что дорога перегорожена кострами и бочками. Кроме того, корреспонденту издания помешали проехать вооруженные люди в балаклавах. В пригороде за автомобильных заправках собираются очереди машин.

Днем поступила информация о захвате телевышке города, однако полиция опровергла эти сообщения. Заявляется, что силовики отбили попытку нападения.

Напомним, вчера в Алматы протестующие захватили аэропорт, здание Комитета нацбезопасности и устроили массовые беспорядки на улицах. Однако в тот же день силовикам удалось вернуть контроль над аэропортом и в городе началась антитеррористическая операция, полиция задержала уже около двух тысяч человек.

При этом в столкновении погибли силовики - тела троих из них обнаружили с отрубленной головой.

За развитием событий в Казахстане "Страна" подробно следит в обновляемом материале.