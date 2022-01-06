В Алматы число погибших в результате столкновений силовиков увеличилось до 13, тела двоих из них нашли обезглавленными.

Об этом со ссылкой на комендатуру города сообщают "РИА Новости".

Ранее в комендатуре заявляли о 12 погибших правоохранителях и 353 пострадавших.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как 5 января проходил газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" в четверг, 6 января, продолжает следить за тем, что происходит в Казахстане, в обновляемом материале.