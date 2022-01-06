На фоне охвативших Казахстан протестов и проведения властями анитеррористической операции президент страны Касым-Жомарт Токаев дал ряд срочных поручений. В частности, глава государства распорядился создать специальную следственную группу для выявления причин произошедших событий и привлечения к уголовной ответственности виновных.

Также Токаев поручил осуществить мероприятия по повышению боевой готовности, оснащенности и поддержанию морального духа военных, нацгвардейцев, сотрудников МВД и других силовых структур.

Кроме того, речь идет о поддержке семей погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил, создании комиссии по оценке суммы ущерба, стабилизации работы коммунальных служб и общественного транспорта, государственной поддержке пострадавших от действий протестующих субъектов малого и среднего бизнеса.

Также президент Казахстана распорядился восстановить работу банков, приступить к восстановлению административных зданий и жилых домов, организовать защиту дипломатических представительств.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.