Во время акций протеста и столкновений в Казахстане пострадали более тысячи человек. Среди них есть в том числе медицинские работники.

Об этом рассказала первый заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиниат, которую цитирует "Интерфакс".

"В результате протестов в республике Казахстан пострадавших уже более тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации", - рассказала она.

Кроме того, по словам заместителя министра здравоохранения, происходят нападения на врачей и уже пострадали десять медицинских работников.

"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой медицинской помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - сказала Гиниат.

Напомним, 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цены на сжиженный газ, которые со временем переросли в политические акции протеста и уличные беспорядки.

"Страна" писала о том, что в Алматы сегодня продолжается антитеррористическая операция.

Кроме того, сообщалось, что в полиции Алматы заявили, что ночью при попытке штурма админзданий были ликвидированы десятки нападавших.