Сегодня, 6 декабря, в городе Алматы, где которые сутки подряд не прекращаются акции протеста и разбой, началась зачистка центральной площади. Очевидцы говорят, что из центра города слышны звуки стрельбы, а также, по их словам, уже появились первые раненые люди.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В издании заявили, что после его сообщения связь с ним прервалась.

Во время зачистки центральной площади города Алматы около сожжённого акимата, в громкоговорители силовики предупреждали, что откроют огонь по протестующим, если те не покинут площадь.

Между тем, очевидцы информируют о том, что со стороны Центральной площади в Алматы слышны сильные взрывы. Они также заявляют, что в результате стрельбы появились первые раненые.

Очевидцы сообщают, что группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения.

Между тем, "Страна" также информировала о том, что ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации. От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.

Кроме того, мы также писали о том, что правоохранительные органы города Алматы начали зачистку улиц Карасай батыра – Масанчи. Полиция принимает меры по задержанию нарушителей, которых уже насчитывается около двух тысяч человек. На видео видно, как спецназ обыскивает активистов, их транспорт и личные вещи, среди который есть огнестрельные и холодные оружия. Сотрудники правоохранительных органов действуют оперативно. Сразу после обыска задержанных участников протестной акции отвозят в полицейские участки.