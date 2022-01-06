В Алматы обнаружили тело еще одного правоохранителя с отсеченной головой. Таким образом, число таких жутких случаев увеличилось до трех. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на комендатуру города.

Ранее сообщалось о том, что в столкновениях с протестующими в Алматы погибли 12 силовиков, двоих из них обнаружили с отрезанными головами.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.