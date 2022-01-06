В Алматы офисы телеканалов "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и "КТК" подверглись нападению и грабежу со стороны мародеров. В результате пострадал один человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря, из эфира телеканала "Хабар-24".

По данным канала, мародеры повредили дорогостоящую аппаратуру, а также украли видеокамеры. Кроме того, пострадал один из сотрудников "Казахстана".

Местные СМИ сообщают, что сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Напомним, мы писали о том, что на фоне охвативших Казахстан протестов сайты местных СМИ 5 января стали временно недоступны пользователям из-за рубежа.

Между тем, вчера, 5 декабря, мы также писали о том, что офис представительства телеканала "Мир" был разгромлен во время протестов в казахстанском городе Алматы. Телекомпания сообщила, что их оборудование уничтожено, все работники были эвакуированы.

Кроме того, сообщалось, что 6 января было объявлено о начале операции ОДКБ в Казахстане, Россия перебрасывает в страну спецназ ВДВ.

"Страна" следит за тем, что происходит в Казахстане 6 января, в обновляемом материале.