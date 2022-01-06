Протестующие в Алматы 6 января окружили первую и седьмую городские больницы. У одной из них уже начались столкновения с полицией, сообщает "Хабар 24".

По данным очевидцев, протестующие не пускают в больницу медицинский персонал и пациентов. Требуют "не лечить ментов".

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев. Сегодня операция ОДКБ в стране официально началась.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.

Также мы следим за происходящим в Казахстане в обновляемом материале.