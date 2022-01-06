В Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации официально заявили о том, что протесты в Казахстане организованы извне. Кроме того, ведомство РФ рассматривает происходящие в Казахстане как "инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в Telegram-канале.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в сообщении.

Наопмним, "Страна" сообщала, что Касым-Жомарт Токаев заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности во главе с РФ) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы". После этого ОДКБ заявила, что направит миротворцев в страну.

Кроме того, мы писали о том, что в Алматы 6 января продолжается антитеррористическая операция. Сейчас центральную площадь города контролируют силовики.

Также мы информировали о том, что ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации. От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.