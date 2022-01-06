В казахстанском городе Актау, который является одним из центров текущих протестов, люди начали расходиться с центральной площади, однако положение в городе остается сложным.

Об этом сообщает телеканал "Хабар 24".

По информации тв, на центральной площади до сих пор большое скопление людей, однако ранее протестующие больше не призывают людей к митингу, а напротив, просят расходиться по домам.

В городе по-прежнему нет интернета, а мобильная связь работает с перебоями. Многие общественные заведение, продуктовые магазины закрыты. Пока что работают мелкие торговые точки, однако товар там отпускается только при оплате наличными, снять которые в банкоматах невозможно.

Между тем, "Страна" сообщала, что Касым-Жомарт Токаев заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности во главе с РФ) с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы". После этого ОДКБ заявила, что направит миротворцев в страну.

Кроме того, мы писали о том, что в Алматы 6 января продолжается антитеррористическая операция. Сейчас центральную площадь города контролируют силовики.

Также мы информировали о том, что ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации. От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.