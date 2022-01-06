Правоохранительные органы города Алматы начали зачистку улиц Карасай батыра – Масанчи. Полиция принимает меры по задержанию нарушителей, которых уже насчитывается около двух тысяч человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан" со ссылкой на МВД Казахстана.

"Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра – Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлено около двух тысяч человек, сообщает пресс-служба МВД Казахстана", - говорится в сообщении канала.

На видео видно, как спецназ обыскивает активистов, их транспорт и личные вещи, среди который есть огнестрельные и холодные оружия. Сотрудники правоохранительных органов действуют оперативно. Сразу после обыска задержанных участников протестной акции отвозят в полицейские участки.

Между тем, несколько часов назад СМИ Казахстана сообщили о том, что в городе Актау, который является одним из центров текущих протестов, люди начали расходиться с центральной площади, однако положение в городе остается сложным.

Кроме того, "Страна" информировала о том, что в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации официально заявили о том, что протесты в Казахстане организованы извне. Кроме того, ведомство РФ рассматривает происходящие в Казахстане как "инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства".