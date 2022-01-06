Зачинщики беспорядков и погромов в Алматы во время атак на силовиков используют живой щит.

Видео одной из таких атак, снятое участником бесчинств, публикуют Телеграм-каналы.

В качестве живого щита погромщики выставляют захваченных в плен военных, пуская их впереди себя и прячась за их спинами.

На видеозаписи видно, что они используют и обычные щиты (видимо, отобранные у правоохранителей). Также слышны звуки выстрелов и казахская речь вперемешку с русским матом.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно новым данным на 6 января, в Казахстане во время беспорядков погибли восемнадцать силовиков, хотя ранее было известно только о 12 погибших в Алматы.

Также мы рассказывали о заявлении Министерства внутренних дел Казахстана, которое пригрозило ликвидацией тех протестующих, которые окажут вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, мы ведем подробную онлайн-хронику событий в Казахстане, где сейчас идет масштабная зачистка Алматы от протестующих и погромщиков. К вечеру казахские силовики отчитались, что освободили старую резиденцию президента. Также они заявили, что все здания госорганов в Алматы находятся под контролем властей.