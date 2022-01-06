По всему Казахстану жители испытывают проблемы с бензином, наличкой и продовольствием.

В Актау, согласно сюжету местного канала, перешли на отпуск топлива через талоны.

В Талдыкоргане также огромные очереди из машин за топливом.

В Актау и в других городах очереди у банкоматов. И деньги в них быстро заканчиваются.

В столичных супермаркетах люди массово скупают остатки продуктов. Полки выглядят так, будто еду раздавали бесплатно, сообщает "Спутник Казахстан". Такая же ситуация и в Алма-Аты.

Эти проблемы объясняют сбоями в дистрибуции из-за массовых беспорядков и волнений.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев. По последним данным, российские десантники-миротворцы прибыли в Казахстан, а белорусские уже в самолете и ждут вылета.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.