Президент Турции, которая не входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, Реджеп Эрдоган провел переговоры с лидерами Узбекистана и Кыргызстана по ситуации в охваченном протестами Казахстане.

Как пишет 24.kg, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Разговор был инициирован Турцией, о его деталях не сообщается.

Кроме того, РИА Новости сообщает о результатах переговоров между президентами Узбекистана и Турции.

По итогам переговоров стороны заявили, что считают необходимым принять все меры для обеспечения стабильности в Казахстане.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев. По последним данным, российские десантники-миротворцы прибыли в Казахстан, а белорусские уже в самолете и ждут вылета.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.