Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Казахстан нельзя отдавать протестующим, поскольку это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО.

"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Это будет такой подарок… ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе из Беларуси миротворческих сил", - сказал Лукашенко.

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.