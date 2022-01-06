Правительство Казахстана в четверг, 6 января, установило предельные цены на сжиженный автогаз на ближайшие полгода.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Цены установлены на таком уровне:

в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 50 тенге за литр, в отдаленных районах – свыше 200 км – 55 тенге за литр (3,15 и 3,47 грн соответственно);

в г.Шымкент, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях – 60 тенге за литр, в отдаленных районах – свыше 200 км – 65 тенге за литр (3,78 и 4,10 грн соответственно);

в г.Алматы – 65 тенге за литр (4,10 грн);

в г.Нур-Султан, Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях – 70 тенге за литр, в отдаленных районах – свыше 200 км – 75 тенге за литр (4,42 и 4,73 грн соответственно).

Напомним, протесты начались после повышения стоимости газа с 60 до 120 тенге (примерно с 3,50 грн до 7 грн) за литр. Протестующие требовали снижения до 50 тенге за литр. То есть, требования протестующих частично выполнены. Отметим, что в Украине стоимость сжиженного газа составляет 19 гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что Казахстан закрыл границы на въезд.

Также мы следим за тем, что происходит в Казахстане 6 января, в обновляемом материале.