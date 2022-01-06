Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к протестующим в Казахстане и призвал их "встать на колени перед военными" и начать переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

"Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим протестующим. Я бы им просто сказал, что ну пошумели, покричали - хватит", - сказал Лукашенко.

По словам главы Беларуси, президент Казахстана Токаев - дипломат, а также умный и образованный человек и с ним можно договориться.

"Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства", - заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что подобное могло произойти в Беларуси и "не белорусы бы решали вопросы в Беларуси".

Напомним, протесты, которые начались в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ, быстро перешли в стадию настоящего майдана - с масштабными столкновениями на площадях крупных городов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области до 19 января. Ранее режим ЧП был введен в Алматы и Мангистауской области. Несмотря на это 5 января в Алматы возобновились акции протеста и начались столкновения протестующих с правоохранителями.

"Страна" следила за тем, как идет газовый майдан в Казахстане. Вечером 5 января в Алматы, где весь день продолжались масштабные протесты, вошли правительственные войска.

Также мы сообщали, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан миротворцев.

"Страна" подробно писала о том, что происходит с протестами в Казахстане, а также анализировала, что будет дальше.