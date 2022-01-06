Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого перевели из госпиталя в Руставскую тюрьму, заявило том, что у него в Киеве гостили казахские оппозиционеры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В прошлом году у меня в Киеве гостила группа казахских оппозиционеров и после беседы с ними я убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы являемся сейчас", - написал он.

Саакашвили поприветствовал "борьбу казахского народа" и выразил уверенность, что "народ вернет страну себе".

Напомним, 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цены на сжиженный газ, которые со временем переросли в политические акции протеста и уличные беспорядки. "Страна" писала о том, что в Алматы сегодня продолжается антитеррористическая операция.

Кроме того, сообщалось, что в полиции Алматы заявили, что ночью при попытке штурма админзданий были ликвидированы десятки нападавших. Их личности устанавливаются.

Между тем, мы в четверг, 6 января, продолжаем следить за тем, что происходит в Казахстане, в обновляемом материале.