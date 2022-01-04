Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь - Элис-Мария, которой полтора года.

Об этом он заявил во всех своих соцсетях.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя любимая девочка и младшая дочь", - написал он в Facebook.

Дочь Михо с мамой снималась в новогоднем концерте на тв, фото: instagram.com

А в фотоблоге Instagram на снимке малышки политик отметил ее маму, известную грузинскую певицу Софо Нижарадзе (36 лет). Артистка вместе с дочкой спела на огоньке, который показали на центральном телевидении.

София весьма популярна в Грузии. Она представляла свою страну на «Новой волне» и «Евровидении», три сезона заседала в жюри певческого талант-шоу.

Софо несколько раз выходила в свет с Вахтангом Кикабидзе, другом Саакашвили, фото: instagram.com

В отношениях с Михо, похоже, была очень давно. Ведь местная пресса еще в 2010 году писала, что девушку якобы при содействии Саакашвили трудоустроили в МИД Грузии, а в дальнейшем ей сулили пост министра культуры. Дальше слухов дело, правда, так и не зашло.

Но как говорится дыма без огня не бывает и через 4 года в СМИ появились сообщения о том, что политик купил артистке квартиру в Нью-Йорке за $2 000 000. И вот теперь стало известно, что именно Нижарадзе родила Саакашвили внебрачную дочь еще в июне 2020 года.

Отметим, что при этом экс-президент Грузии до сих пор официально женат на Сандре Рулофс, от которой у него есть два взрослых сына. А также осенью Михаил объявил, что состоит в отношениях с Лизой Ясько, нардепом из «Слуги народа», которая в два раза его младше.

В квартире экс-президента Грузии в Одессе гостила Нижарадзе, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

"Страна" прошлым летом увидели таинственную женщину в одесских апартаментах Михо. Напомним, как мы уже сообщали, у него есть пентхаус в элитном небоскребе с видом на Черное море.

Стройная брюнетка крутилась на кухне, похоже убирала со стола после завтрака. Также дома был мужчина в темном халате, по телосложению очень напоминающий самого хозяина.

Девушка на кухне Михаила очень похожа на грузинскую певицу. И действительно, судя по снимкам Софо, этим летом они с дочкой отдыхали в Одессе, ходили по паркам и ресторанам, были на пляже. Отметим, что на тот момент политик уже состоял в отношениях с Лизой Ясько. По данным нашего инсайдера, Михо и Лиза вместе уже полтора-два года.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что мер Киева Кличко видит супругу пару раз в год.