Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в конце декабря из госпиталя перевели в тюрьму в Рустави, требует допустить к нему независимых врачей, а также предоставить ему возможность конфиденциального общаться с посетителями. В противном случае он грозит прибегнуть к "крайней форме протеста".

Об этом со ссылкой на адвоката Саакашвили Шота Тутберидзе пишет "Интерфакс-Украина".

"Если эти требования не буду выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста", - сказал в понедельник журналистам адвокат.

По словам адвоката, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами.

"Мы, адвокаты также требуем от пенитенциарной службы конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками", - заявил адвокат.

Напомним, "Страна" писала о том, что Саакашвили ранее сделал первое заявление после перевода из госпиталя в тюрьму. Он призвал сторонников не беспокоиться о нем.

Также мы сообщали, что Саакашвили впервые рассказал о своей маленькой дочери.