МВД Казахстана пригрозило ликвидацией тех протестующих, которые окажут вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан" в четверг, 6 января.

В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонарушителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.

В МВД Казахстана пообещали сурово разобраться с протестующими. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Напомним, что согласно данным на четверг, 6 января, в Казахстане во время беспорядков погибли восемнадцать силовиков.

Ранее "Страна" сообщала, что о погибших силовиках президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал еще 5 января, с тех пор их количество увеличивалось и стало известно о сотнях раненых сотрудников правоохранительных органов. Некоторые силовики были убиты особенно зверским образом - тела троих из них обнаружили с отрезанными головами.

Также мы писали, что Казахстан обратился в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска. За развитием событий в стране мы следим в обновляемом материале.