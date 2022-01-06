Силовики Казахстана пригрозили ликвидировать протестующих, которые не сложат оружие
МВД Казахстана пригрозило ликвидацией тех протестующих, которые окажут вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан" в четверг, 6 января.
В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонарушителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.
В МВД Казахстана пообещали сурово разобраться с протестующими. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан
Напомним, что согласно данным на четверг, 6 января, в Казахстане во время беспорядков погибли восемнадцать силовиков.
Ранее "Страна" сообщала, что о погибших силовиках президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал еще 5 января, с тех пор их количество увеличивалось и стало известно о сотнях раненых сотрудников правоохранительных органов. Некоторые силовики были убиты особенно зверским образом - тела троих из них обнаружили с отрезанными головами.
Также мы писали, что Казахстан обратился в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска. За развитием событий в стране мы следим в обновляемом материале.