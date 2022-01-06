В Казахстане силовики отчитались, что освободили полностью центральную площадь города Алматы, здание акимата (точнее то, что от него осталось) и старую резиденцию президента.

Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан в четверг, 6 января.

Кроме того, правоохранители заявили, что все здания государственных органов в Алматы находятся под контролем властей.

Напомним, что МВД Казахстана пригрозило ликвидацией тех протестующих, которые окажут вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

В ведомстве сообщили, что в регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули. Кроме того, силовики проводят задержания правонарушителей и будут уничтожать тех, кто откажется сложить оружие.

Силовики в Алматы контролируют все здания госорганов. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Ранее "Страна" сообщала, что согласно данным на четверг, 6 января, в Казахстане во время беспорядков погибли восемнадцать силовиков.

Также мы писали, что Казахстан обратился в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска. За развитием событий в стране мы следим в обновляемом материале.