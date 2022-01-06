США не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявила 6 января на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса Казахстана, о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.

После чего призвала силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека в республике.

Также она добавила, что отправка ОДКБ своих миротворческих сил в Казахстан не повлияла на планы проведения переговоров США и РФ по безопасности.

Как написал Телеграм-канал "Политика Страны", отправка сил ОДКБ в Казахстан не понравилась не только США. Так, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Киев заявил, что ввод в Казахстан войск ОДКБ "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать".

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану.

В тот же день Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в охваченный беспорядками Казахстан миротворческий контингент.

"Страна" приводила подробности о миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.