Сколько войск ОДКБ и как долго пробудут в Казахстане. Появились подробности первой миссии миротворцев
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила своих миротворцы в охваченный беспорядками Казахстан. Стал известен состав миссии по странам, а также другие подробности.
Ключевые детали миротворческой миссии раскрыл Телеграм-канал "РИА Новости".
ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации.
Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия
В Казахстан уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда вылетели белорусские военные. О выделении своих сил сообщили также Армения и Таджикистан.
- Россия - в составе сил ОДКБ направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, ивановского и ульяновского соединений ВДВ;
- Белоруссия направила миротворческую роту из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций;
- Таджикистан отправил около 200 военнослужащих;
- Армения отправила около 70 военнослужащих;
- Парламент Киргизии не смог принять решение о направлении контингента - сегодня там не собралось кворума, заседание перенесено на завтра;
- президент Киргизии призвал депутатов не пиариться на трагедии в Казахстане и не препятствовать отправке туда миротворцев.
В ОДКБ напомнили, что основные задачи миротворцев организации - охрана важных государственных и военных объектов и содействие местным силовикам в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле. Правопорядок в стране должны восстановить сами местные силовики.
Срок присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, заявил генсек организации Станислав Зась.
Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, при необходимости могут быть усилены.
По его словам, в ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане пробудут недолго - несколько дней либо недель.
Все войска ОДКБ после завершения операции выведут из Казахстана, добавил генсек организации.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы".
В тот же день Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в охваченный беспорядками Казахстан миротворческий контингент.