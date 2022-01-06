Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила своих миротворцы в охваченный беспорядками Казахстан. Стал известен состав миссии по странам, а также другие подробности.

Ключевые детали миротворческой миссии раскрыл Телеграм-канал "РИА Новости".

ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации.

Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия

В Казахстан уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда вылетели белорусские военные. О выделении своих сил сообщили также Армения и Таджикистан.

Россия - в составе сил ОДКБ направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, ивановского и ульяновского соединений ВДВ;

Белоруссия направила миротворческую роту из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций;

Таджикистан отправил около 200 военнослужащих;

Армения отправила около 70 военнослужащих;

Парламент Киргизии не смог принять решение о направлении контингента - сегодня там не собралось кворума, заседание перенесено на завтра;

президент Киргизии призвал депутатов не пиариться на трагедии в Казахстане и не препятствовать отправке туда миротворцев.

В ОДКБ напомнили, что основные задачи миротворцев организации - охрана важных государственных и военных объектов и содействие местным силовикам в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле. Правопорядок в стране должны восстановить сами местные силовики.

Срок присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, заявил генсек организации Станислав Зась.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек, при необходимости могут быть усилены.

По его словам, в ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане пробудут недолго - несколько дней либо недель.

Все войска ОДКБ после завершения операции выведут из Казахстана, добавил генсек организации.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил о своем обращении к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении "террористической угрозы".

В тот же день Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в охваченный беспорядками Казахстан миротворческий контингент.