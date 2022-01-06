Посольство Украины в Казахстане взаимодействует с перевозчиками, чтобы помочь 43 украинцам, которые обратились за помощью, как можно скорее покинуть территорию страны, где продолжается вооруженный конфликт.

Об этом сообщает издание Укринформ со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Олега Николенко в четверг, 6 января.

Николенко рассказал, что Министерство иностранных дел принимает меры для защиты интересов украинцев в Казахстане.

"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они – пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильём и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", – заявил Николенко.

Он добавил, что, по информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта Алматы запланировано на завтра, 7 января.

"Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана при ближайшей возможности", - заверил пресс-секретарь МИД.

Николенко также сообщил, что в настоящее время отсутствует информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане.

Он призвал украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без насущной необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а при необходимости помощи немедленно обращаться в посольство.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера в Казахстане сообщили о захвате протестующими аэропорта Алматы. Спустя почти 5 часов захватчики ушли из него. На тот момент в аэропорту никого не было, а на перроне находилось воздушное судно с пассажирами.

Также мы писали, что сейчас в Алматы проходит антитеррористическая операция, "Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.