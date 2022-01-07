Сегодня, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты в стране по большей части уже перешли в мирное русло в во всех регионах был восстановлен конституционный порядок.

Об этом сообщает Telegram-канал vlast.kz, который цитирует главу государства.

Указано, что сегодня утром состоялось заседание контртеррористического штаба, которое провел президент. В ходе заседания рассмотрели ход антитеррористической операции и обстановку в стране.

"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - сказал Токаев.

Ранее сегодня стало известно, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли восемнадцать силовиков и двадцать шесть участников протестов.

Напомним, 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в масштабные акции протеста и уличные беспорядки. "Страна" подробно писала о происходящем в стране.