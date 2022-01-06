Ситуация в Казахстане, где проходят жесткие столкновения протестующих и силовиков, остается напряженной.

В Алматы снова неспокойно, слышна стрельба. Как говорят, столкновения вновь идут в районе площади Республики.

В Актау протестующие перекрыли дорогу к аэропорту, люди стягиваются к центральной площади города, но столкновений пока нет.

Кроме того, сообщается, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы.

Напомним, что прокуратура Казахстана завела уголовные дела на участников массовых беспорядков во время протестов в стране. Виновным в преступлениях будет грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения, а также лишение гражданства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Казахстане продолжается зачистка Алматы от зачинщиков беспорядков, погромов и убийств. Одиночные выстрелы слышны в разных частях города, в том числе на значительном удалении от площади Республики. Между тем информационный портал Tengrinews опубликовал кадры с полицейскими в Алматы, которые осматривают автомобиль, заполненный оружием. Судя по видео, это машина задержанных силовиками погромщиков.

Также мы писали, что ближе к вечеру 6 января казахские силовики отчитались, что освободили полностью центральную площадь города Алматы, здание акимата (то есть райгосадминистрации) и старую резиденцию президента.