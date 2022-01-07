По состоянию на утро пятницы, 7 января, в Казахстане все здания администраций находятся под контролем властей. В Алматы уже второй день продолжается антитеррористическая спецоперация по зачистке города, слышны выстрелы.

Об этом сообщают Тelegram-каналы "ZTB | Qazaqstan" и "Sputnik Казахстан".

Власти Казахстана сообщают, что силовикам удалось вернуть все здания городских и районных акиматов под их контроль. В Алматы продолжается спецоперация, в городе утром 7 января все еще раздаются выстрелы.

"На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир", есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице", - сообщает государственный телеканал "Хабар 24"

На данный момент известно о трех тысячах задержаний, восемнадцати погибших силовиках и 748 пострадавших сотрудниках органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. По информации МВД Казахстана, убито 26 участников протестов.

Напомним, 6 января в Казахстане обнаружили тела троих силовиков отрубленными головами. В свою очередь силовики пригрозили ликвидировать протестующих, которые не сложат оружие. В регионах страны были развернуты блокпосты и проводятся усиленные патрули.

За всем происходящим в Казахстане "Страна" внимательно следит в обновляемом материале.