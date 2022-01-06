Прокуратура Казахстана завела уголовные дела на участников массовых беспорядков во время протестов в стране.

Об этом сообщает в Telegram Sputnik Казахстан со ссылкой на ведомство в четверг, 6 января.

Кроме того, казахстанская прокуратура инициировала расследования об актах терроризма. Уже начата доследственная проверка.

Также для расследования дел в Казахстане создали межведомственную следственную оперативную группу, в которую вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

Виновным в данных преступлениях будет грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения, а также лишение гражданства.

Протестующим может грозить пожизненное заключение. Источник: Telegram/Sputnik Казахстан

Ранее "Страна" сообщала, что в Казахстане продолжается зачистка Алматы от зачинщиков беспорядков, погромов и убийств. Одиночные выстрелы слышны в разных частях города, в том числе на значительном удалении от площади Республики. Между тем информационный портал Tengrinews опубликовал кадры с полицейскими в Алматы, которые осматривают автомобиль, заполненный оружием. Судя по видео, это машина задержанных силовиками погромщиков.

Также мы писали, что ближе к вечеру 6 января казахские силовики отчитались, что освободили полностью центральную площадь города Алматы, здание акимата (то есть райгосадминистрации) и старую резиденцию президента.