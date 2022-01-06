Золотой фонд казахского кино уничтожен во время беспорядков в Казахстане.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным казахских журналистов, фонд сгорел в результате пожаров. Никаких подробностей больше не приводится.

В золотой фонд казахского кинематографа среди прочих входят фильмы "Амангельды" (1938), "Девушка-джигит" (1955), "Меня зовут Кожа" (1963), "Песнь о Маншук" (1969), "Лютый" (1973), "Храни свою звезду" (1975), "Транссибирский экспресс" (1977), "Кардиограмма" (1995) и "Молитва Лейлы" (2002). Пострадали ли они в пожаре или уцелели, неясно.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за беспорядков по всему Казахстану жители испытывают проблемы с бензином, наличными деньгами и продовольствием. Например, в Актау уже перешли на отпуск топлива по талонам. В столичных супермаркетах люди массово скупают остатки продуктов. Такая же ситуация и в Алматы.

Мы также рассказывали, что прокуратура Казахстана завела уголовные дела на участников массовых беспорядков во время протестов в стране. Также для расследования дел о беспорядках в Казахстане создали межведомственную следственную оперативную группу, в которую вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.