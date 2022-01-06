Во время зачистки в Алматы от погромщиков погиб водитель съемочной группы одного из казахстанских телеканалов. Находившийся с ним в одном авто журналист получил ранение.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Orda".

Под обстрел попала съёмочная группа телеканала "Алматы" - это произошло в районе старой резиденции президента. С чьей стороны велась стрельба не сообщается.

"Погиб водитель авто. Журналисту раздробило несколько пальцев на ноге, его госпитализировали", - пишет канал.

Позже канал добавил, что сотрудники телеканала "Алматы", попавшие под обстрел, направлялись в городской акимат (райгосадминистрацию). По сообщению анонимного источника, туда их пригласил сам акимат для съёмки видеообращения акима города Бакытжана Сагинтаева к горожанам после очистки внутри акимата.

Съёмочная бригада попала под обстрел около 23:00 по местному времени (19:00 по Киеву). При этом раненого журналиста госпитализировали. Оператор не пострадал.

Канал добавил, что последние звуки выстрелов со стороны резиденции президента корреспондент Orda.kz слышал около 22:55 по местному времени (в 18:55 по Киеву).

МВД и разные казахстанские издания сообщали, что ситуация на площади Республики, которая находиться неподалёку от резиденции, стабильная.

Ранее "Страна" писала, что в разных частях Алматы продолжается одиночная стрельба. Звон разбитых стекол и выстрелы с наступлением темноты звучат не только в центре, но и в других частях города, в том числе в спальных районах. Жители опасаются новой волны мародерства.

Между тем казахские силовики отчитались, что полностью освободили от бунтовщиков центральную площадь города Алматы, здание акимата и старую резиденцию президента.