Сегодня в Казахстане продолжились кровавые события. Правда, если вчера наступали противники власти, то сегодня в атаку пошли силовики.

И в целом ситуация сложилась стратегически против тех, кто устроил в стране массовые беспорядки. Инициативу силовики пока перехватила.

Это стало возможным прежде всего благодаря введению миротворцев Организации договора коллективной безопасности - в основном, российских. Их контингент не очень большой - всего 2500 тысячи человек и они не будут участвовать в зачистке. Но их в большей степени символическая - Россия таким образом показывает, что полностью поддерживает президента Токаева. И это призвано не допустить ситуации, когда часть казахской элиты и силовиков переметнется на сторону организаторов акций протеста.

Поэтому власти стали действовать более активно по зачистке беспорядков.

Правда, идет этот процесс очень тяжело, и говорить о полном подавлении протестного движения пока рано. В момент выхода этой статьи продолжаются бои в Алма-Ате. Неспокойно и в других регионах. Очевидно, что ближайшие дни будут решающими с точки зрения того в какую сторону качнется ситуация: будет ли восстановлен порядок, либо же страна вступит в затяжной период дестабилизации.

Анализируем итоги сегодняшних событий в Казахстане.

Власть пошла в контрнаступление

Ко вчерашнему вечеру стало понятно, что подавлять бунты в Казахстане будут всеми доступными средствами. Включая огнестрельное оружие.

Такая решимость объяснялась двумя факторами.

Первый - президент Касым Токаев договорился с Россией и другими странами ОДКБ о введении нескольких тысяч военных. Их декларируемая задача - не зачистка оппозиции, а охрана стратегических объектов от нападения.

Речь об аэропортах, органах власти, других объектах. Это значит, что с этой стороны тыл у казахских властей будет прикрыт. И критическая инфраструктура страны останется под контролем казахского руководства.

Имея за спиной миротворцев, власти смогут предметно разбираться с мятежниками.

Второй фактор - население после бессмысленно жестоких погромов, устроенных протестующими в Алма-Ате, стало, по всей вероятности, лояльнее к силовому подавлению.

Уже с утра в Сети появились видео, как спецназ наступает по улицам Алма-Аты, стреляя из автоматов на поражение. Власти заявили, что это началась антитеррористическая операция.

Террористами протестующих власть начала официально называть вчера - после того, как они устроили поджоги и погромы в административных зданиях Алма-Аты, а также захватили аэропорт.

А сегодня власти заявили, что при операции в первой столице нашли три трупа полицейских, у которых были отрезаны головы.

Но, несмотря на старт военной операции, пока Алма-Ата не умиротворена. Только ближе к вечеру появились сообщения, что силовики отбили центральную площадь Республики, а также все административные здания. В остальном городе ситуация далека от спокойной.

Стандартная картина этого дня в Алма-Ате - дым, автоматные очереди, бегущие куда-то люди. Сообщается и о том, что у бунтовщиков есть захваченные в плен полицейские, которыми они прикрываются, как живым щитом.

Правда, как свидетельствуют другие видео, в целом перевес явно на стороне силовиков. Они в этот раз хорошо экипированы и действуют организованно при зачистке улиц.

То есть пока все идет к тому, что власти рано или поздно покончат с беспорядками. Хотя, повторимся, процесс этот может быть не острым, потому что горячо сейчас не только в Алма-Ате, но и в ряде других регионов, где идут столкновения. А на западе страны люди перекрыли железные дороги из-за чего остановились десятки поездов.

При этом интересно, что в городах, где нет захватов зданий и мародерства, протестующих никто не разгоняет и уж тем более не расстреливает. Это говорит о том, что власть Казахстана не объявляет огульно всех протестующих террористами.

Мирный митинг в Актау 6 января

Более того - сегодня было исполнено обещание снизить и зафиксировать цены на газ, из-за которых все и началось.

Самые низкие цены теперь в "протестных" Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях - 50 тенге за литр. Самые высокие - в столице Нур-Султане и ряде отдаленных районов - 75 тенге за литр. А было после повышения цен с 60 тенге до 120 тенге (что все равно было почти в три раза дешевле, чем в Украине).

Иными словами, силовой сценарий применяют против радикалов, а мирных или относительно спокойных пытаются умиротворить выполнением их требований. К слову, некоторые протестующие уже под этим предлогом расходятся и говорят, что добились, чего хотели - снижения тарифа и даже отставки Назарбаева.

Но не все так радужно. По всему Казахстану из-за волнений и трудностей с дистрибуцией проблемы с бензином, наличкой и продовольствием. В Актау, например, топливо продают по талонам и очереди у банкоматов, где быстро заканчиваются деньги.

Аналогичная ситуация в районе Алма-Аты, охваченной боями. Там жители самостоятельно вскрыли цистерны с топливом на заправках. Очереди за бензином и у города Талдыкорган, где накануне свалили памятник Назарбаеву.

Да и в столице Нур-Султане наступает продуктовый дефицит - люди сметают с полок еду.

То есть весь Казахстан продолжает лихорадить, и когда власти снова смогут наладить поставки - непонятно.

Также сегодня стало известно, что силовое сопротивление властям оказывают еще в одной местности Казахстана - Кызылордынском районе, что в 200 километрах от космодрома Байконур.

Поэтому МВД Казахстана поставило к вечеру 6 января ультиматум - те, кто продолжат вооруженное сопротивление, будут уничтожены.

Тем временем, по последним данным в ходе боев погибло 18 силовиков, еще 748 пострадали. Убит сотрудник телеканала.

Цифр по тому, сколько убито радикалов, пока нет.

ОДКБ как фактор стабилизации

Сегодня в Казахстан отправились десантники из России и Беларуси. РФ отправила одно из подразделений элитной части - 45-й бригады ВДВ. У нее за спиной две чеченские войны, Южная Осетия, Крым и Сирия.

Также подтвердили участие представители Таджикистана и Армении. Киргизстан пока не согласовал это решение в парламенте, но скорее всего это произойдет завтра.

Впрочем, понятно, что участие последних трех стран будет больше номинальным, а основную работу на себя возьмут россияне и белорусы. Численность контингента, как заявили в ОДКБ - 2500 человек.

Заявляется, что миротворцы будут работать по двум направлениям:

1. Охрана важных государственных и военных объектов

2. Содействие местным силовикам в стабилизации обстановки

Последний пункт, конечно, можно толковать максимально широко. Но в России уже уточнили, что ведение зачисток в обязанности миротворцев не входит.

Но уже то, что в страну заезжают союзные войска, может сдержать дальнейшую радикализацию обстановки. И ускорить подавление вооруженных групп.

Второй важный момент - первый прецедент задействования войск "российского НАТО" в одной из стран-участниц. Даже если в реальные бои миротворцы так и не вступят, это резко укрепит имидж Москвы как "экспортера безопасности" на пост-советском пространстве.

Тем более, что проблемы у руководителей ряда бывших союзных республик аналогичные Казахстану - рост местного национализма и недовольства "застойной" политической системой. И загореться может практически в любой точке - включая Украину, где зарплаты ниже казахских, а стоимость жизненно важных товаров - выше.

Еще один фактор - это предстоящие 10 января переговоры с американцами по стратегической стабильности. Способность РФ быстро купировать растущие у своих границ угрозы усилит позиции Москвы в этих переговорах.

А вот если бы власть Казахстана не удержалась, Россия бы получила тяжелый имиджевый удар накануне женевской встречи с американцами. К слову, это может быть также одной из причин, почему Москва так быстро согласилась на введение войск ОДКБ, хотя в начале протестов в Казахстане заявляла, что готова оказывать только невоенную помощь.

Интересно, что сегодня МИД России официально заявил, что беспорядки в Казахстане спровоцировали внешние силы. Это укладывается и в позицию, которую Москва транслирует на Запад: мы больше не будем терпеть вмешательства в дела государств, граничащих с РФ.

Читается в этом контексте и прозрачный намек на Украину, которая станет основной темой предстоящих переговоров в Женеве.

Впрочем, у казахских событий есть и другие корни.

Кто направляет протесты?

Сегодня "Страна" рассказывала о Мухтаре Аблязове - прозападном оппозиционном деятеле, который заявлял, что координирует протесты.

Хотя многие в самом Казахстане к таким заявлениям относятся скептически и говорят, что реальное влияние Аблязова на события в стране весьма незначительное.

Одновременно в СМИ и телеграмм-каналах обсуждается информация, что беспорядки в Казахстане активно поддерживаются местными криминальными авторитетами.

В частности, Арманом Джумагельдиевым по кличке "Дикий Арман". Он лично засветился на протестах.

37-летний Арман Джумагельдиев считается самым влиятельным криминальным авторитетом Казахстана

Еще более 10 лет назад он фактически подмял под себя все группировки на севере и в центре Казахстана. Во многом Дикому Арману помог в этой экспансии его покровитель – ныне покойный, известный вор в законе Надир Салифов по кличке Лоту Гули.

Также, как говорят, его патронировали турецкие спецслужбы, которые были заинтересованы в продвижении пантюркистских настроений в Казахстане в том числе и руками местных "теневых" авторитетов.

Тем более, что Дикий Арман ведет активную публичную деятельность. Например, в начале пандемии Арман купил крупные партии необходимых медикаментов, которые затем раздавал бесплатно.

Также он активно поддержал недавнюю войну в Нагорном Карабахе, выступив на стороне Азербайджана. Еще в 2015 году он стал спонсировать несколько казахских националистических организаций.

Сейчас, по обсуждаемой в соцсетях версии, Арман Джумагельдиев принимает активное участие в протестных акциях. В том числе и поставляя для них "пехоту" - тех, кто, собственно, и устраивает бои с силовиками. А также, по слухам, пытается организовать нечто вроде "добровольческих батальонов".

Трудно насколько роль Джумагельдиева в реальности велика, но обращает на себя внимание его связь с Турцией, которая действительно активно проводила работу в Казахстану по продвижению националистических пантюркистских идей. И многие протестующие их как раз и разделяют. Хотя официально Эрдоган пока ограничивается лишь нейтральными заявлениями.