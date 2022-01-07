Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов, который ещё в среду заявлял, что он со своим штабом в Киеве лично координирует протесты, сказал, что к ним он никакого отношения не имеет.

Об этом он сказал в эфире "Белсат ТВ".

На вопрос ведущего о том, стоит ли он за протестами, которые сейчас происходят в Казахстане, Аблязов ответил: "Я лично прямо, чтобы люди вышли тысячами нет".

Напомним, "Страна" писала о том, что 58-летний Мухтар Аблязов в конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. В 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку, был владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА. Затем он заочно был приговорен к пожизненному заключению за заказ убийства партнера по бизнесу. Но еще до этого Аблязов покинул Казахстан и поселился во Франции.

Также мы писали о том, что 5 января Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева".

Кроме того, мы сообщали, как связан с Украиной оппозиционер Аблязов, который заявлял, что он координирует протесты в Казахстане.