Третий день активных событий в Казахстане показал, что пока еще далеко окончательной стабилизации.

В Алма-Ате вооруженные отряды оказывают сопротивление силовикам и периодически атакуют режимные объекты. Идут масштабные зачистки радикалов, их задерживают тысячами.

Причем каждый день появляются новые очаги напряженности за пределами Алма-Аты. Но их удается подавлять.

Власти Казахстана наращивают силовой ответ на эти нападения. Также продолжается разворачивание миротворческих сил в стране. Российские военные уже заняли недавнюю горячую точку - алма-атинский аэропорт. Идут задержания лиц, причастных к организации протестов.

И в целом правительственные силы ситуацию постепенно переламывают в свою пользу.

Запад выражает обеспокоенность мерами казахских властей и их союзников - в адрес же радикалов и погромщиков упреков не звучит.

"Страна" подводит итоги нового дня зачисток в Казахстане.

Организованность радикалов

Один из основных выводов этого дня - подавление беспорядков дается тяжело даже после того, как в дело пустили военных и спецназ. И дали приказ стрелять на поражение.

Это говорит о том, что властям Казахстана противостоят не просто стихийно собравшиеся люди и случайно затесавшиеся в их ряды мародеры. А в том числе и подготовленные боевики.

Зачистка Алма-Аты по-прежнему не завершена, но силовики смогли расширить зону контроля еще на один квартал вокруг центральной площади Республики. Прошлой ночью тут шли серьезные бои - еще утром очевидцы там видели множество сгоревших машин и трупов.

Военные действуют жестко - как только кто-то группами подходит к зоне безопасности они открывают огонь в воздух. Если группы не реагирует - то на поражение.

Также стало известно, что вчера в конце дня боевики начали штурм академии погранвойск - с явным намерением достать еще оружия. Штурм был отбит, но сама попытка показательна.

Проблемы с подавлением вооруженного бунта связаны еще и с тем, что участники протестов рассредоточены по всей Алма-Ате, явно имеют законспирированные укрытия. По сообщениям властей Казахстана, во время патрулирования они ведут задержания, и уже несколько тысяч лиц доставлены в участки.

У некоторых находят целый арсенал - карабины, патроны, ножи. Президент Токаев говорит, что часть задержанных не говорит по казахски. То есть, являются иностранцами.

Тем не менее, силовики постепенно подавляют очаги сопротивления в Алма-Ате. Сообщается, что подразделения спецназа отбили все административные здания в городе, но осталась под контролем боевиков седьмая городская больница в Калкамане. Они там держат там своих раненых.

Также мы видим определенную тактику - нападать на отделения полиции, военизированные структуры и даже тюрьмы. Так, сегодня 20 вооруженных мужчин атаковали СИЗО в Талдыкоргане под Алма-Атой, но были отбиты.

Организованность радикалов была заметна и в южном городе Шымкенте, где прошлой ночью также шли столкновения. На одном из видео участники протестов подходят к багажнику автомобиля и разбирают доставленное кем-то оружие.

На данный момент ситуация в Шымкенте уже под контролем силовиков. На утреннем видео видно, что стрельбы уже нет и центр города патрулируется правительственными войсками.

Но понятно, что противник подготовлен серьезно. В связи с чем власти Казахстана резко ужесточили риторику.

Карт-бланш стрелять на поражение

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев записал очередное обращение по ТВ. Он заявил, что на Казахстан идет инспирированная извне атака террористов, но есть и боевики изнутри Казахстана.

На Алма-Ату, по его словам, напали 20 тысяч подготовленных бойцов.

"Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость", - заявил президент.

Поэтому Токаев отдал приказ уничтожать террористов без предупреждения.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами - как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Кто не сдастся - будет уничтожен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также удивился, как местный Комитет нацбезопасности мог "проспать" подготовку этих ячеек и пообещал провести по этому поводу "разбор полетов". Это прямой намек, что за радикалами стоит в том числе кто-то внутри страны.

Ну, и действительно, непонятно, как можно было проморгать такое количество вооруженных людей.

Причем эту мысль уже повторяют на лояльных властям телеканалах. В эфире "Хабар 24" экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил о предательстве и государственной измене в Комитете нацбезопасности.

По его словам, КНБ скрывал информацию о созданных в горах Казахстана тренировочных лагерях.

"Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря. КНБ, который периодически обезвреживал ту или иную группу, о многочисленных тренировочных лагерях, созданных в горах, молчал", - сказал Ертысбаев.

Одновременно в Казахстане ходят слухи о задержании уволенного на днях первого замглавы КНБ Самата Абиша, который является племянником Назарбаева. Официально это опровергают. Но понятно, что у Токаева сейчас активно ищут "зраду" внутри власти.

Одновременно это признак усиления позиций президента - судя по всему, он перехватывает контроль за страной у Назарбаева и его родственников, которые занимают руководящие посты по всей вертикали власти.

К слову, Назарбаев до сих пор ничего по этому поводу не комментирует. При этом с ним вечером 7 января переговорил белорусский президент Александр Лукашенко. Деталей беседы не приводится. Но это, пожалуй, единственная активность Елбасы с момента начала протестов.

Сегодня же появились новости, что Назарбаев со всеми своими дочерьми и их семьями уже покинули Казахстан.

Также в интернете появляется время от времени видео из городов Казахстана, где отдельные протестующие говорят, что они поддерживают Токаева, но будут продолжать митинговать, пока Токаев не очистит власть от прежних чиновников (которые, отметим, по большей части достались ему в наследство от Назарбаева).

Стоит добавить, что Касым Токаев, обращаясь к народу, достаточно четко расставил внешнеполитические акценты. Он поблагодарил ОДКБ и отдельно Путина за отправку миротворцев. А Западу сделал выговор за совет вести переговоры с повстанцами.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами?", - удивился Токаев.

Удар по организаторам

К "преступникам и убийцам" власти Казахстана, к слову, отнесли криминального авторитета Армана Джумагельдиева, который, как вчера уже рассказывала "Страна", координирует отдельные группы радикалов.

По сообщениям из Казахстана, его сегодня задержали. Есть проблемы и у других координаторов.

Так, сегодня стало известно, что СБУ нагрянула в киевский штаб "Демократического выбора Казахстана" оппозицонера Аблязова и задержала его активистов, которых заставили подписать бумагу, что они не будут вести политической деятельности, связанной с протестами на их родине.

То есть, Киев, видимо, опасается, что Казахстан и Россия обвинят Украину в организации протестов и беспорядков. А потому СБУ и пытается показать, что украинские власти к деятельности киевского штаба казахской оппозиции отношения не имеют.

К слову, сам Аблязов делает противоречивые заявления. То объявляет себя лидером оппозиции, то говорит, что к проектам он отношения не имеет.

И это кстати особенность "казахского Майдана" - у него (в отличие от украинского и белорусского) нет неких пусть даже формальных лидеров. Какие единые требования бунтующие не выдвигают, но при этом ведут курс на прямое вооруженное противостояние с властями. Что походит на попытку максимально дестабилизировать Казахстан.

Российские войска взяли под охрану аэропорт

Тем временем в Казахстан прибывают военные из России, Беларуси и других стран Организации договора коллективной безопасности.

Они уже взяли под охрану алма-атинский аэропорт. Что весьма близко к местам, где идет противостояние.

Также интересно в свете прибытия миротворцев прозвучало заявление президента Токаева о том, что Казахстану не хватает сил, спецсредств и оборудования для борьбы с боевиками.

Это значит, что миссия войск ОДКБ может не ограничиться чисто охранными функциями. Особенно, если противостояние обострится и начнутся прямые нападения на миротворцев.

Идут и сигналы о том, что к урегулированию могут подключиться и другие страны региона. Сегодня тему прокомментировала ШОС - Шанхайская организация сотрудничества, которая также занимается вопросами безопасности стран-участниц. Хотя и не носит формы военного союза, как ОДКБ.

Сегодня антитеррористический центр ШОС, расположенный в Узбекистане, предложил Казахстану помощь в борьбе с боевиками - если на это поступит запрос властей страны.

В руководстве этого центра - сотрудники спецслужб Узбекистана, Казахстана, Киргизии и России. К слову, в ШОС также входит и Китай, который граничит с казахами (в Пекине расположена штаб-квартира организации). Поэтому не исключено, что по этой линии в охваченную мятежом страну могут попасть и китайские специалисты.

Позиция Китая, Запада и Турции

Сам Китай сегодня высказал однозначную позицию по кризису в Казахстане.

Си Цзинпинь направил послание Токаеву в котором заявил, что Пекин "выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к цветной революции".

Что касается Запада, то реакция его сдержанно-негативная. Там не скрывают своего недовольства вводом войск ОДКБ, делают заявления об обеспокоенности применением силы со стороны казахских силовиков. Но какие-то жесткие заявления (наподобие тех, что звучали в 2020 году в адрес Лукашенко) пока не делают.

"США считают, что Казахстан может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ. Мы очень обеспокоены режимом ЧС в Казахстане, мы предупредили власти, что отвечать нужно пропорционально, подходящим образом, таким, который согласуется с правами протестующих", - сказал Блинкен.

Также обращает на себя внимание очень скупые комментарии по поводу событий со стороны президента Турции Эрдогана, который до сих пор поддерживал активные связи с Казахстаном и пытался продвигать там идеи пантюркизма. Сейчас же он ограничился несколькими абстрактными заявлениями на тему необходимости стабильности.

В этой связи стоит напомнить о слухах по поводу тесных связей упомянутого выше "дикого Армана" с турецкими спецслужбами, а также о том, что протурецкие казахские националисты принимали активное участие в беспорядках.

Поэтому не исключено, что после всех этих событий отношения Казахстана и Турции будут скорректированы.

Ключевые выводы за день. Кратко

1. В Казахстане очевидно действуют организованные группы боевиков, которые занимаются не протестной деятельностью, а силовым захватом объектов. Причем без предъявления каких-либо политических требований.

2. Их зачистка происходит с трудом по двум причинам: во-первых, боевики хорошо подготовлены, во-вторых сам Казахстан оказался не подготовлен технически к отражению подобных атак. Однако постепенно ситуация меняется в пользу правительственных сил. Беспорядки пусть и с трудом, но методично подавляются. Продвигается зачистка Алма-Аты. Задерживаются некоторые ключевые лица, связанные с организацией протестов.

3. По-прежнему нет картины, откуда вообще взялись вооруженные группы и кем они направляются.

4. В стране разворачиваются поиски тех, кто просмотрел подготовку радикальных выступлений. Что также может быть элементом борьбы за власть в Казахстане и внутриэлитных разборок. В частности - отстранения от власти людей Назарбаева.

5. Россия и ее союзники дают понять, что победы радикалов не допустят. А в случае чего, к военной операции подключатся и другие соседи Казахстана. Это в целом работает на укрепление контроля Токаева над всей вертикалью власти. Особенно силовой.

6. Запад и Турция поддержку Токаеву не высказывают. Однако и с прямым осуждением пока не спешат. Вероятно не желая обрубать связи с казахскими властями.

7. Если в ближайшие дни тренд на восстановления контроля на ситуацией со стороны правительственных сил продолжится, то, скорее всего, можно будет говорить о начала стабилизации в стране. Самый большой риск для властей - что конфликт перейдет в фазу партизанской войны и диверсионно-террористических атак. Поэтому силовики и стремятся провести зачистку максимально быстро, чтоб не дать радикалам закрепиться в отдельных городах и регионах.