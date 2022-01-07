У киевского штаба казахского оппозиционера Мухтара Аблязова начались проблемы с СБУ. К активистам его партии Демократический выбор Казахстана Заманбеку Тлеулиеву и Елдосу Насипбекову пришли сотрудники украинской спецслужбы.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала правозащитница Людмила Козловская.

По словам казахов, к ним применили насилие, выбили зубы, после чего доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении на территории Украины любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.

Казахские оппозиционеры боятся, что их могут попытаться депортировать на родину.

"Там нас будут пытать", - заявляют они.

Напомним, оппозиционер Аблязов открестился от координации протестов в Казахстане, хотя еще в среду заявлял об обратном.

Также сообщалось, что 58-летний Мухтар Аблязов в конце 90-х он был министром энергетики и торговли Казахстана. В 1999 году, разругавшись с президентом Нурсултаном Назарбаевым, ушел в отставку, был владельцем крупнейшего частного банка Казахстана - БТА. Затем он заочно был приговорен к пожизненному заключению за заказ убийства партнера по бизнесу. Но еще до этого Аблязов покинул Казахстан и поселился во Франции.

Также мы писали о том, что 5 января Аблязов на украинском ТВ призвал к полному свержению "режима Назарбаева".