"Бизнес прогорел нах@й". Магазин казахской блогерши разграбили в ходе акций протеста, которым она помогала
В городе Алматы мародеры разграбили ювелирный магазин известной казахской блогерши Гульназ Махметовой.
Об этом сообщила сама Гульназ Махметова в сториз Инстаграм.
Она рассказала, как помогала протестующим водой, продуктами, транспортом и лекарствами, а по итогу получила такую "благодарность".
"Самое обидное, что я тоже пошла на митинг, помогала людям, отвозила их, кормила людей, давала воду, и бац - благодарность", - сетует блогерша.
"Меня полностью обокрали на несколько миллионов. Это и называется благодарность", - не в силах сдержать слёзы, говорит Гульназ.
Казахская блогерша дает оценку происходящему в Алматы.
"Разгромили просто весь город. ЦУМ, Променад… Весь бизнес у людей прогорел на х@й", - плачет Махметова.
Блогерша добавила, что она видела, как сжигают машины, как стреляют, как травят людей.
"Это просто ужас, не выходите из дома", - добавила Гульназ.
Ранее "Страна" сообщала, что во время зачистки в Алматы от погромщиков погиб водитель съемочной группы одного из казахстанских телеканалов. Находившийся с ним в одном авто журналист получил ранение.
Также мы писали, что в разных частях Алматы продолжается одиночная стрельба. Звон разбитых стекол и выстрелы с наступлением темноты звучат не только в центре, но и в других частях города, в том числе в спальных районах. Жители опасаются новой волны мародерства.