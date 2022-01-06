В городе Алматы мародеры разграбили ювелирный магазин известной казахской блогерши Гульназ Махметовой.

Об этом сообщила сама Гульназ Махметова в сториз Инстаграм.

Она рассказала, как помогала протестующим водой, продуктами, транспортом и лекарствами, а по итогу получила такую "благодарность".

"Самое обидное, что я тоже пошла на митинг, помогала людям, отвозила их, кормила людей, давала воду, и бац - благодарность", - сетует блогерша.

"Меня полностью обокрали на несколько миллионов. Это и называется благодарность", - не в силах сдержать слёзы, говорит Гульназ.

Казахская блогерша дает оценку происходящему в Алматы.

"Разгромили просто весь город. ЦУМ, Променад… Весь бизнес у людей прогорел на х@й", - плачет Махметова.

Блогерша добавила, что она видела, как сжигают машины, как стреляют, как травят людей.

"Это просто ужас, не выходите из дома", - добавила Гульназ.

Ранее "Страна" сообщала, что во время зачистки в Алматы от погромщиков погиб водитель съемочной группы одного из казахстанских телеканалов. Находившийся с ним в одном авто журналист получил ранение.

Также мы писали, что в разных частях Алматы продолжается одиночная стрельба. Звон разбитых стекол и выстрелы с наступлением темноты звучат не только в центре, но и в других частях города, в том числе в спальных районах. Жители опасаются новой волны мародерства.