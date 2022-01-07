Китай отреагировал на погромы и беспорядки, прокатившиеся в Казахстане. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от 7 января решительно выступил против внешних сил, подстрекающих к цветной революции в стране, подрывающих стабильность и мирную жизнь населения.

Текст послания, обнародованный Центральным телевидением Китая, приводит ТАСС.

"Китай выступает решительно против любых сил, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, решительно против любых сил, которые подрывают мирную жизнь народа Казахстана", - говорится в тексте.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин "выступает решительно против внешних сил, которые умышленно создают нестабильность в Казахстане, подстрекают к цветной революции".

В своем послании Си Цзиньпин отметил, что КНР против любых попыток подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между двумя странами. Он также указал на то, что, "будучи братским соседом и неизменным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку Казахстану и помочь ему справиться с трудностями".

Ранее "Страна" сообщала, что в Казахстане задержали криминального авторитета Дикого Армана, который считается организатором протестов и связан с турецкими спецслужбами.

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