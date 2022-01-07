В сети распространяется видео некоего "Фронта освобождения Казахстана", в котором призывают бороться с войсками ОДКБ и президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Этот ролик был снят в Украине группой националиста Дмитрия Корчинского.

Об этом сообщил "Стране" источник в националистических кругах.

Ранее Telegram-канал "Политика Страны" опубликовал появившееся в сети видео некоего "Фронта освобождения Казахстана", в котором мужчины в балаклавах призывают бороться с войсками ОДКБ и Токаевым.

"Мы расцениваем ввод войск ОДКБ как начало оккупации нашей родины", - говорят люди с полностью закрытыми лицами.

Многие комментаторы сразу заподозрили, что это постановочное фейковое видео, так как люди на нем говорят почему-то по-русски, а не по-казахски (это все равно, если бы Дмитрий Ярош призвал к "войне с оккупантами" на русском языке). Причём интонации их речи характерны для славян, а не казахов.

Ранее "Страна" писала, что в Казахстане задержали криминального авторитета и вероятного организатора погромов Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

Мы также подробно рассказывали об этом человеке и его связи с турецкими спецслужбами.