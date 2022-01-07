В Казахстане задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как "Дикий Арман".

Об этом со ссылкой на данные казахстанского оперштаба по борьбе с терроризмом пишет Tengrinews.

Местные СМИ пишут, что вчера, 6 января, Джумагельдиев выступал перед митингующими казахами и заявлял о намерении организовать штаб и установить юрту. Однако его выступление завершилось потасовками.

Между тем, вчера, 6 января, "Страна" подробно писала о том, кто такое "Дикий Арман". 37-летний Арман Джумагельдиев считается самым влиятельным криминальным авторитетом Казахстана. Еще более 10 лет назад он фактически подмял под себя все группировки на севере и в центре Казахстана.

Также считается, что он является одним из главных организаторов акций протеста в Казахстане и вооруженных нападений на силовиков. Также, по слухам, он пытался организовать нечто вроде "добровольческих батальонов".

Подробнее об Армане Джумагельдиеве, а также о том, как он связан с турецкими спецслужбами, можно прочитать здесь.

Кроме того, мы сообщали, что в Алматы мародеры застрелили известного казахского режиссера и музыканта.