В пятницу, 7 января, в казахском городе Талдыкорган около двадцати человек, одетых в камуфляжную одежду, напали на здание следственного изолятора. Нападение удалось отбить, один из нападавших погиб.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство внутренних дел Казахстана.

Указано, что напали на СИЗО примерно двадцать человек, но атака была отбита. При этом один нападавший погиб и еще один получил ранение.

Напомним, по словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц. Сегодня президент заявил, что отдал приказ правоохранительным органам и военнослужащим стрелять на поражение без предупреждения.

Также сообщалось, что в Алматы мародеры застрелили известного казахского режиссера и музыканта. Группа людей попыталась захватить автомобиль, в котором мужчина находился вместе с другом, потом по машине начали стрелять. Пуля попала в легкое артиста и он умер на месте.

Ранее "Страна" писала, что российские миротворцы вместе с казахскими силовиками взяли под полный контроль аэропорт Алматы.