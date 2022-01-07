В четверг, 6 января, во время массовых беспорядков на улицах Алматы был застрелен казахский режиссер и музыкант Сакен Битаев. Мародеры хотели забрать у него автомобиль и начали стрелять, пуля попала в легкое и мужчина скончался на месте.

Об этом рассказал друг погибшего журналист Данияр Адилбеков на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что Битаев сидел в автомобиле и разговаривал со своим другом. В это время к ним подошла толпа людей и попыталась вскрыть двери, когда мужчины начали уезжать, мародеры принялись стрелять им вслед.

"Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами. Сакен бы одним из талантливейших режиссёров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане кто не знает Salamalec sound - его детище. Режиссёр от Бога - снимал разные вещи для Салема, в том числе и Пацанские истории", - рассказал Адилбеков.

Кроме того, по словам журналиста, родители Сакена не могут забрать его тело, поскольку не хватает полицейских чтобы запротоколировать смерть. Виновные также не найдены.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы в ходе беспорядков погибли и пострадали сотни силовиков и гражданских лиц.

Также мы публиковали фото и видео, какие погромы и мародерство устроили протестующие в Алматы.