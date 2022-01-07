Миротворцы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт в Алматы.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует ТАСС.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - заявил Конашенков.

Кроме того, по его словам, сейчас охраняется генеральное консульство РФ в Алмате и другие важные объекты.

Руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане стал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, об этом сообщает "РИА Новости".

Андрей Сердюков является командующим ВДВ России с 2016 года. Он участвовал в Первой и Второй чеченских войнах и военной операции России в Сирии. У Сердюкова есть множество наград, в том числе и орден "За заслуги перед отечеством".

Напомним, президент Казахстана Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

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