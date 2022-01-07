В пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны. По его словам, он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Обращение транслируется по республиканским телеканалам.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с убийцами, с преступниками. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами - как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи. Кто не сдастся - будет уничтожен", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что на "Алматы напали 20 тысяч бандитов. Слаженная координация действий, боеготовность и звериная жестокость. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт".

Токаев также выразил благодарность главам стран ОДКБ за оказанную поддержку. Заявил, что миротворческий контингент введён на непродолжительное время.

Напомним, 2 января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, которые переросли в масштабные акции протеста и уличные беспорядки. Утром 7 января Токаев заявил, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана. Однако, по его словам, "контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков".

Также мы писали о том, что МВД Казахстана сообщило о ликвидации 26 участников протестов и трех тысячах задержанных.